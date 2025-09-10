پخش زنده
نماینده مردم شهرستانهای بهار و کبودراهنگ در مجلس از آغاز عملیات روکش آسفالت محور بهار-حسامآباد در روزهای آینده با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فتح الله توسلی از آغاز عملیات روکش آسفالت محور بهار-حسامآباد طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: این محور که به دلیل فرسودگی آسفالت و نبود ایمنی کافی، بارها شاهد بروز حوادث ناگوار بوده، یکی از مطالبات دیرینه مردم روستای حسامآباد به شمار میرفت، که در همین راستا با پیگیری انجام شده مجوز اجرای عملیات صادر و اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی آن تأمین و به پیمانکار ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اهمیت جادهها در توسعه مناطق روستایی و شهری گفت: راه، زیرساخت اصلی پیشرفت بوده و ایمنسازی و اصلاح محورهای مواصلاتی، بهویژه مسیرهای روستایی، از اولویتها به شمار میرود که در همین رابطه امیدواریم با اجرای این پروژه، ضمن کاهش حوادث جادهای، زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه بیش از پیش فراهم شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ همچنین از اتمام آسفالت ریزی مسیر پرلوک به حسن قشلاق خبر داد و گفت: این محور روستایی نیز به دلیل فرسودگی شدید از بین رفته بود و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان روکش آسفالت آن انجام شد.