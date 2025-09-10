به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ اکبر صادقی با اشاره به تاکید وزیر صنعت و معدن و تجارت مبنی بر پوشش حمایتی این هیات از کارخانجات و واحد‌های راکد گفت: کارخانه نساجی مازندران یکی از واحد‌های صنعتی بزرگ کشور بود که در آستانه تعطیلی با ورود هیات حمایت از صنایع در سال ۱۴۰۱ نوسازی و احیا شده است.

رئیس هیات حمایت از صنایع کشور افزود: ۱۲ هزار واحد کوچک و بزرگ صنعتی راکد دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد که به دلیل محدودیت اعتباری واحد‌هایی که در زنجیره ارزش تولیدی و اقتصادی هستند در اولویت پوشش حمایتی دولت برای نوسازی و احیا قرار می‌گیرند.





او با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰۰ واحد صنعتی راکد با حمایت این هیات احیا و تحویل مالکین قانونی شدند تعداد واحد‌های مشمول تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع کشور را هشت واحد صنعتی اعلام کرد و افزود: شش واحد آن در آستانه تحویل به مالکین قانونی است که نساجی مازندران یکی از آنها است و ۱۰ واحد صنعتی جدید نیز به زودی تحت پوشش هیات حمایت از صنایع کشور قرار می‌گیرند.

رئیس هیات حمایت از صنایع کشور همدلی و تدبیر و حسن همکاری استاندار مازندران و رئیس کل دادگستری و دادستانی استان برای تعیین تکلیف مالکیت نساجی مازندران را ستودنی دانست و ابراز امیدواری کرد: با انجام فرآیند قانونی به زودی کارخانه بزرگ و با هویت نساجی مازندران به بانک ملی ایران تحویل خواهد شد.

صادقی، با مثبت ارزیابی کردن عملکرد مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران در فرآیند احیای این صنعت توسط هیات حمایت از صنایع، وجود نیروی انسانی و کادر مدیریتی مجرب کارخانه نساجی مازندران را الگوی مدیریتی برای دیگر صنایع راکد در مازندران و کشور عنوان کرد.





رئیس هیات حمایت از صنایع کشور با اشاره به پیشنهاد استاندار مازندران برای پوشش حمایتی این هیات در احیای کارخانه نساجی شماره یک قائم شهر گفت: مدیران و کارشناسان هیات حمایت از صنایع در حال بررسی پیشنهاد هستند و در صورت امکان اجرا و همکاری شهرداری قائم شهر، آمادگی وجود دارد با استفاده از منابع و ظرفیت موجود کارخانه و تزریق حمایت اعتباری دولت این مجموعه صنعتی همانند نساجی مازندران نوسازی شود.

صفدر گرائیلی رئیس مدیران اجرایی کارخانه نساجی مازندران، پرداخت حقوق و مطالبات معوقه کارگران و بازنشستگان و دیگر دیون کارخانه و نوسازی و احیای کارخانه را از اقدامات ماندگار هیات حمایت از صنایع کشور در مجموعه نساجی مازندران برشمرد.