جمعیت هلالاحمر مازندران به مناسبت هفته وقف پویش هلال همیشه روشن را آغاز کرده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر مازندران اعلام کرد همزمان با فرارسیدن هفته وقف ، پویش ملی هلال همیشه روشن با هدف تقویت و تجهیز بانک امانات تجهیزات پزشکی این سازمان در شهرستانها آغاز شده است.
این طرح با شعار «وقف، هلال همیشه روشن» معرفی شده، بر محور نیکوکاری و مشارکت اجتماعی واقفان و خیرین برای حمایت از بیماران نیازمند استوار است.
خیرین و واقفان میتوانند با واریز کمکهای خود به شماره حساب۲۱۹۹۸۷۷۵۴۲ و شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۴۹۴ نزد بانک ملت و یا استفاده از کد دستوری #۶*۱۱۲* در این پویش مشارکت کنند.