رئیس هیات بولینگ و بیلیارد همدان گفت: برای پیشبرد اهداف قهرمانی در رشتههای زیرمجموعه به ویژه بیلیارد نیازمند تامین زیرساخت اختصاصی هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد فتحی بیان کرد: اکنون یک قطعه زمین در ورزشگاه شهید شمسی پور وجود دارد که به ورزش پتانک اختصاص یافت و درخواست دادهایم که به هیات ما واگذار شود تا با تامین اعتبار مالی مورد نیاز بتوانیم مجموعه اختصاصی را احداث کنیم.
وی اضافه کرد: این زمین در آن زمان که پتانک زیرمجموعه فدراسیون بولینگ و بیلیارد بود، توسط هیات همدان ایجاد شد و سپس هفت زمین اختصاصی پتانک را نیز در سطح این شهر راه اندازی کردیم و اکنون تبدیل زمین پتانک به مجموعه ورزشی هیات مشکلی را پیش نمیآورد.
فتحی خواستار همکاری دستگاه ورزش همدان برای واگذاری این قطعه زمین ۴۰۰ متری به هیات بولینگ و بیلیارد شد و افزود: ساخت این مجموعه بدون اتکا به بودجه دستگاه ورزش استان است و انتظار میرود مطالبه به حق ورزشکاران ما مورد موافقت قرار بگیرد.
رئیس هیات بولینگ و بیلیارد همدان با بیان اینکه امسال برای دومین بار میزبانی مسابقات بیلیارد قهرمانی کشور را درخواست دادهایم، افزود: سال گذشته این مسابقات را میزبانی کردیم و جوایز نقدی میلیونی به قهرمانان اختصاص یافت.