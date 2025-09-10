به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار لرستان با آقایان عباس گودرزی نماینده بروجرد، حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر، لک علی آبادی نماینده درود و ازنا، و نیز حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز در تهران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی در این دیدار تقوا ایمان و عمل صالح و صداقت در گفتار و رفتار و اعمال فردی و اجتماعی را جزء مبانی اسلامی و راز موفقیت هر پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دانست.

وی خواستار هماهنگی و همدلی همه خدمتگزاران مردم از جمله قوه مجریه و مقننه، و خصوصاً ارکان این دو قوه در استان شد و یکی از راه‌های مؤثر برای تحول همراه با جهش در استان لرستان را همین همراهی و همدلی نمایندگان مردم استان در مجلس با یکدیگر، در پیگیری مطالبات مردم شایسته استان لرستان و همچنین همراهی آنان با استاندار و مدیران اجرایی عنوان نمود.

امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه باید نشست‌های مشترک و پیگیری حقوق مردم استان از وزارتخانه‌های مختلف انجام پذیرد اظهار داشت: بهره‌گیری از توانایی لرستانی‌های مقیم تهران در سازمان‌ها و ادارات و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حرکت بسیار مهم و ضروریست، همچنان که استان‌های دیگر از این روش بهره‌مند هستند، و خدمتگزاران مردم در مجلس و در قوای مجریه و قضاییه در استان لرستان لازم است بیش از گذشته به آن توجه کنند.

وی برگزاری نشست‌ها و جلساتی در استان با حضور نخبگان و جامعه روحانیت و نیز نتایج برگزاری این چنین جلساتی را مهم ارزیابی نمود و گفت: ثمره این چنین جلساتی باید بهره‌گیری از افراد دانا توانا و متعهد باشد، و به تکمیل زیرساخت‌های استان، رشد اقتصادی و گشایش در امور معیشتی مردم و جلوگیری از گرانی کالا‌ها و اجناس کمک نماید.

در ادامه جلسه سید سعید شاهرخی استاندار لرستان نیز گزارشی از اقدامات در حال انجام و برنامه‌های آینده در حوزه‌های مختلف ارائه نمود و راه پیشرفت استان لرستان را همدلی همه خدمتگزاران و گروه‌های مختلف به نفع مردم دانست، و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بیان مطالبات مردمی و پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان لرستان تشکر و قدردانی نمود.

در این جلسه که رئیس سازمان برنامه و بودجه استان حضور داشت، گزارشی از بودجه استان ارائه نمود و مقرر شد که نمایندگان استان با پیگیری از سازمان برنامه بودجه کشوری، وزارتخانه‌ها، اعتبارات بیشتری را برای استان لرستان جذب نمایند.

لازم به ذکر است که در این دیدار هر یک از نمایندگان مردم شریف استان لرستان در مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های خود را پیرامون پیشرفت استان ارائه و خواستار تبادل نظر و برپایی جلسات مشترک با نخبگان و جامعه روحانیت شدند.