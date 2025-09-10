اشتغال پایدار و تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت مدیران مازندران
استاندار مازندران در سفر به منطقه هزارجریب بهشهر گفت:اولویت استان اشتغال پایدار و تکمیل طرحهای نیمهتمام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با حضور در منطقه هزارجریب شهرستان بهشهر، در جمع مردم چند روستا به بررسی مسائل و مشکلات این منطقه کوهستانی پرداخت و بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای روستایی، ارتقاء خدمات عمومی و حمایت از ظرفیتهای بومی منطقه تأکید کرد.
استاندار مازندران در جمع دهیاران، بخشداران و اهالی هزارجریب بهشهر با تأکید بر ضرورت لمس میدانی مشکلات، از آغاز بیش از هزار طرح نیمهتمام و تمرکز بر اشتغالزایی در مناطق کمبرخوردار شرق استان خبر داد و گفت: با وفاق و همدلی، میتوان شرق استان را به نقطهای از رفاه و توسعه پایدار رساند.
یونسی رستمی، با اشاره به رویکرد مدیریتی خود افزود: بنده و مدیران محترم استان هیچگاه کار غیرعلمی نکردهایم و نخواهیم کرد و هدف ما از حضور در مناطق مختلف، لمس مستقیم مشکلات و ارزیابی میدانی شرایط است.
وی افزود: پس از بازدیدهای اولیه، دو هفته زمان برای بررسی و برنامهریزی داده میشود و سپس گروه مدیریتی مجدد به منطقه بازمیگردد تا روند اجرای برنامهها را ارزیابی کند.
استاندار مازندران با اشاره به وجود بیش از ۲۷۰۰ طرح نیمهتمام در استان گفت: عملیات اجرایی بیش از هزار طرح آغاز شده و ۱۸۳ طرح بهطور کامل به اتمام رسیده است
یونسی رستمی ادامه داد: ورشکستگی کارخانههای بزرگ و تنش آبی شدید در شرق مازندران، موجب بیکاری شده است و به همین دلیل روستاهای این منطقه از امکانات کمتری برخوردارند که باید دیدگاه اجرایی نسبت به آنها تغییر کند.
یونسی رستمی ادامه داد: فضای سبز، دریا و ظرفیتهای طبیعی شرق استان، فرصتهای بینظیری برای توسعه هستند که با وفاق و همگرایی موجود در سطح استان، بهویژه در شرق، میتوان از این ظرفیتها برای ارتقای رفاه عمومی بهره برد.
وی به ضرورت توجه به خدمات درمانی، راهسازی و اصلاح الگوهای توسعهای اشاره کرد و گفت: هر فردی که در کنار ما برای حل مشکلات منطقه و استان قرار گیرد، مورد حمایت ما خواهد بود.
در این دیدار، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند و ضمن ارائه گزارشهایی از اقدامات انجامشده، برای رفع مشکلات موجود قول مساعد دادند.
استاندار مازندران همچنین با بازدید میدانی از بخشهایی از منطقه، از نزدیک در جریان وضعیت راهها، امکانات درمانی، آموزشی و خدماتی قرار گرفت و بر تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردم تأکید کرد.