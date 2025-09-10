به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار شهرستان بهار در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بهار از آماده‌سازی مطلوب مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: شهرستان بهار در بین شهرستان‌های استان در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.





ابراهیم لشکری آزاد ضمن قدردانی از زحمات خیرین، مدیران و نهاد‌های مختلف، از آماده‌سازی مطلوب مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: شهرستان بهار در بین شهرستان‌های استان در این زمینه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری و هم‌افزایی نهاد‌ها و افراد در راستای بهبود وضعیت آموزشی و با اشاره به قول‌های مساعد معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش برای رفع نیاز‌های شهرستان افزود: امید است این همکاری‌ها به حل مشکلات کلان کشور کمک کند.

فرماندار شهرستان بهار تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای بازگشایی مدارس باید به‌گونه‌ای انجام شود که تمامی مدارس از ظرفیت‌ها و امکانات موجود بهره‌برداری کنند.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از توانمندی‌های افراد متخصص و خیرین در این زمینه تأکید کرد و از تمامی اعضای شورا خواست در جلسات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آموزش و پرورش مشارکت فعال داشته باشند.

لشکری آزاد با اشاره به برنامه‌های و برگزاری مراسمی با شکوه برای تقدیر از زحمات خیرین و مسئولان گفت: همچنین با توجه به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، باید برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری هرچه بهتر زنگ بازگشایی مدارس و جشن‌های هفته دفاع مقدس انجام شود.

وی خواستار بهره‌گیری از خطیبان توانمند و افراد با دانش کافی برای انتقال مفاهیم مهم به دانش‌آموزان شد و بر اهمیت افزایش آگاهی در مورد واکسیناسیون و مقابله با شایعات در این زمینه تأکید و تصریح کرد: این امر نیازمند همکاری نزدیک بین شبکه بهداشت و آموزش و پرورش است.