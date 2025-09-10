سفیر سوئد در ایران، اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت‌جمشید را فرصتی بی‌نظیر برای تماشای هم‌زمان دو جلوه از شکوه تاریخی و هنر موسیقی دانست و بر اهمیت گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و سوئد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ماتیاس اوترشتد، سفیر سوئد در ایران، درخصوص اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در محوطه تاریخی تخت‌جمشید گفت : اجرای این ارکستر را فرصتی برای به تماشا نشستن دو زیبایی تاریخی و هنری از طریق شنیدن موسیقی زیبا و حضور در مکانی با قدمت باستانی می‌دانم.

وی با اشاره به فرهنگ غنی و کهنسال ایران و تجربه هشت ماهه خود در کشور افزود: در مدت هشت ماهی که در ایران حضور دارم، در حال شناخت هرچه بیشتر فرهنگ ایران هستم و این مدت زمان برای آشنایی کامل با شعر و موسیقی فارسی اندک و ناکافی است.

اوترشتد همچنین به جامعه ایرانیان مقیم سوئد اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵۰ هزار ایرانی در سوئد زندگی می‌کنند که این امر به‌طور طبیعی باعث آشنایی سوئدی‌ها با خلق و خو، فرهنگ و تاریخ میراث‌فرهنگی ایران می‌شود. بسیاری از ایرانی‌ها تحصیل‌کرده و فعال در حوزه‌های فرهنگی، علمی و هنری هستند و نقش مهمی در معرفی فرهنگ ایرانی از برگزاری جشن نوروز تا نمایش فیلم‌های ایرانی در فستیوال‌های محلی ایفا می‌کنند.

سفیر سوئد در ایران با ابراز امیدواری نسبت به توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور افزود : امیدوارم شاهد حضور گروه‌های موسیقی هر دو کشور ایران و سوئد باشیم و سطح تعاملات فرهنگی و هنری بین هنرمندان دو کشور گسترش پیدا کند، بدون اینکه هیچگونه دشواری در این مسیر وجود داشته باشد.