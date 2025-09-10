رئیس سازمان بازرسی در سمینار بین‌المللی «آمبودزمانی مؤثر در خدمت معیشت مردم» در چین گفت: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد رسمی آمبودزمانی در تسهیل شکایت عمومی، پیگیری سریع و اجرای اصلاحات قانونی نقش موثری دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سمینار بین‌المللی «آمبودزمانی مؤثر در خدمت معیشت مردم» که در چارچوب هجدهمین نشست مجمع عمومی انجمن آمبودزمان آسیایی برگزار شد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش اساسی نظارت عمومی در ارتقای کیفیت خدمات حکومتی، به پیوند مستقیم «نظارت همگانی» و «حمایت از افشاگران فساد» با شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی اشاره کرد.

در این سخنرانی تأکید شد که مفاهیم نظارت همگانی و حمایت از گزارشگران فساد در فرهنگ حقوقی و دینی کشور – همانند اصل هشتم قانون اساسی با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» – جایگاهی محوری دارند.

همچنین اشاره شد که جامعه بین‌المللی در کنوانسیون مبارزه با فساد، دولت‌ها را موظف به حفاظت از گزارشگران فساد کرده و اهمیت کانال‌های امن گزارش‌دهی را برجسته نموده است.

در بخش دیگری از سخنان رئیس سازمان بازرسی، چارچوب حقوقی موجود در کشور تشریح شد که شامل اصول ۸، ۹۰ و ۱۷۴ قانون اساسی است.

همچنین به نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد رسمی آمبودزمانی در تسهیل شکایت عمومی، پیگیری سریع و اجرای اصلاحات قانونی، اشاره شد.

تأکید شد که اقدامات نظارتی و قانونی در کشور، ابزار قدرتمندی برای ایجاد «چرخه شفافیت؛ پاسخگویی و اعتماد» فراهم کرده‌اند.

هم‌چنین اشاره‌ای به رویکرد پیشرفته کشور در حمایت از گزارشگران فساد شد؛ از جمله تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در سال ۱۴۰۲، با تضمین‌هایی مانند محرمانگی هویت، منع هر گونه اقدام تلافی‌جویانه و ایجاد مشوق‌های مادی و معنوی.

همچنین از راه‌اندازی «سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد» به‌عنوان بستری امن برای گزارش‌دهی مردمی، با امکان پیگیری مراحل بررسی و کنترل کیفیت گزارش‌ها، یاد و حمایت شد.

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی با دعوت از انجمن آمبودزمان آسیایی برای گسترش همکاری منطقه‌ای، پیشنهاد کرد که با تبادل تجربیات درباره حمایت از گزارشگران، استقرار کانال‌های امن گزارش‌دهی و ایجاد بانک دانش مشترک، می‌توان گامی مؤثر در پیشبرد شفافیت و حکمرانی خوب برداشت.