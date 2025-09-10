به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای برگزاری اردوی ۵ روزه و همچنین اعزام به کشور روسیه برای بازی تدارکاتی دعوت کرد که در بین آنها نام سه بازیکن آینده دار دلسوختگان قم آقایان حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی و محمدجواد نوروزی قرار دارد.

تیم ملی فوتسال جوانان ایران ۲۵ شهریور برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه عازم این کشور می‌شود.

شاگردان علی صانعی ۲۹ مهر نیز برای بازی‌های آسیایی جوانان عازم بحرین خواهند شد.