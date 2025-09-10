در گوشه و کنار استان همزمان همزمان با هفته وحدت و ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و امام صادق علیه السلام برنامه‌های مختلفی از جمله محفل انس با قران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، آیین جشن و سرور با حضور مردم مؤمن و دوستدار اهل‌بیت (ع) درشهر خور و امامزاده سید داود خوروبیابانک برگزار و این مکان مقدس گل‌آرایی شد.

این مراسم با مدیحه‌سرایی، مولودی‌خوانی و اجرای برنامه‌های مذهبی همراه بود.

همزمان با میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و حضرت امام صادق (ع) محفل انس با قرآن کریم هم در بیت الزهرا (س) شهرستان برخوار برگزار شد.

مسئول برگزاری این محفل قرآنی گفت: این محفل با حضور ۵۰ قاری، حافظ و قران آموز با هدف نشر و ترویج فرهنگ امور قرانی و تشویق جوانان و نوجوانان برگزار شد.

روح الله کمالی افزود: در این محفل انس با قران، برنامه‌های قرائت ترتیل و تجوید برگزار شد.

هرند هم میزبان محفل انس با قرآن و سفره مهربانی پیامبر بود و در این آیین معنوی، قاریان و حافظان قرآن کریم به تلاوت آیات الهی پرداختند.

همایش دوچرخه سواری از مزار شهدای گمنام شهر دولت آباد تا مزار شهدای گمنام شهر دستگرد هم برگزار شد.

جشن میلاد خجسته پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، نیز در پارک پرتیکان شهر دامنه برگزار شد.

حسن بهارلویی شهردار شهر دامنه گفت: خیابان‌ها و معابر شهر‌های داران و دامنه به مناسبت این اعیاد آذین بندی شده و جشن بزرگ امت در پارک پرتیکان شهر دامنه با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شد.