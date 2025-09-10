به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: آقای ملک زاده خیر تهرانی با حضور در روستای مظفرآباد، برای پرداخت ۸۰۰ میلیون تومان جهت کمک به ساخت مدرسه سه کلاسه در این روستا قول مساعدت داد.

حبیب الله حاجی زاده افزود: به موجب تفاهم نامه‌ ای که با این خیر مدرسه ساز منعقد شد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از طرف این نیکوکار پرداخت شد و مقرر شد ۶۰۰ میلیون تومان در مدت سه سال آینده پرداخت شود.