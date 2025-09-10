پخش زنده
امروز: -
مسابقات قهرمانی والیبال جهان با حضور تیم ملی ایران از ۲۳ تا ۲۷ شهریورماه به صورت مستقیم از شبکه سه سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مسابقات از طریق برنامه «توپ و تور» تقدیم علاقهمندان والیبال خواهد شد.
برنامه مسابقات تیم ملی ایران به شرح زیر است:
ایران - مصر، یکشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۹:۰۰
ایران - تونس، سهشنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۹:۰۰
ایران - فیلیپین، پنجشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰
شبکه سه با پخش زنده این رقابتها فرصتی ویژه برای علاقهمندان به والیبال فراهم کرده است.