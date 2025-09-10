به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مسابقات از طریق برنامه «توپ و تور» تقدیم علاقه‌مندان والیبال خواهد شد.

برنامه مسابقات تیم ملی ایران به شرح زیر است:

ایران - مصر، یکشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۹:۰۰

ایران - تونس، سه‌شنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۹:۰۰

ایران - فیلیپین، پنجشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۳:۰۰

شبکه سه با پخش زنده این رقابت‌ها فرصتی ویژه برای علاقه‌مندان به والیبال فراهم کرده است.