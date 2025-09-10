پخش زنده
بیش از ۸۰ کارگاه آموزشی رایگان آسیبها در روابط و ازدواج در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت امور جوانان استان گفت: در این کارگاه به آموزشهای در خصوص شناخت زخمها تا ساختن رابطه سالم، از آسیب تا پیوند سالم، راهی از رابطه ناسالم تا ازدواج موفق، شناخت الگوهای آسیبزا در روابط، ازدواج بدون تکرار آسیبهای گذشته، ازدواج پایدار، انتخاب همدل، شناخت آسیب و انتخاب سالم پرداخته شد.
علی بابایی افزود: این کارگاه های آموزشی به صورت رایگان و برای عموم است.