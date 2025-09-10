پخش زنده
امروز: -
جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان زنجان، در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است. این جشنواره قدیمیترین جشنواره غذای ایران است که همهساله در شهر زنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پوستر هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و سوغات زنجان در بنای تاریخی کارخانه کبریت رونمایی شد.
در نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی ، ۱۵۰ غرفه از هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور و صنعتگران استان زنجان حضور دارند و ۴۰ غرفه آش نیز در این رویداد گردشگری برپا خواهد شد.
چهار کشور خارجی شامل هندوستان، افغانستان، پاکستان و عراق نیز در این جشنواره حضور دارند. اجرای برنامههای فرهنگی، بازیهای بومی و محلی و نمایش زندگی عشایری نیز از جمله سایر برنامههای این جشنواره است که در پنج روز اجرا میشود.
جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است. این جشنواره قدیمیترین جشنواره غذای ایران است که همهساله در شهر زنجان برگزار میشود.
وی گفت: این رویداد فرصتی مغتنم برای معرفی و ترویج فرهنگ غنی آشپزی ایرانی و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و آشپزان بومی است.
زنجان ۲۴ تا ۲۸ شهریور امسال میزبان هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خواهد بود.