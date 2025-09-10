به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری وحدتی دزفول، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و بررسی وضع آمادگی رزمی این پایگاه، چند طرح خدماتی و رفاهی را افتتاح کرد.

وی ضمن سرکشی از قرارگاه سربازی و بررسی وضع روحی و رفاهی کارکنان وظیفه، از بخش‌های عملیاتی پایگاه نیز بازدید کرد.

فرمانده نیروی هوایی در نشست با فرماندهان و مدیران پایگاه، بر تقویت روحیه سلحشوری، انضباط و ارتقای سطح آمادگی رزمی کارکنان تأکید کرد و اظهار کرد: روحیه جهادی و ایمان راسخ، رمز پیروزی فرزندان ملت در برابر هر تهدید دشمن است.