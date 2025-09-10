پخش زنده
امیر سرتیپ خلبان واحدی با حضور در پایگاه شکاری وحدتی دزفول، از بخشهای مختلف این یگان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه شکاری وحدتی دزفول، ضمن بازدید از بخشهای مختلف و بررسی وضع آمادگی رزمی این پایگاه، چند طرح خدماتی و رفاهی را افتتاح کرد.
وی ضمن سرکشی از قرارگاه سربازی و بررسی وضع روحی و رفاهی کارکنان وظیفه، از بخشهای عملیاتی پایگاه نیز بازدید کرد.
فرمانده نیروی هوایی در نشست با فرماندهان و مدیران پایگاه، بر تقویت روحیه سلحشوری، انضباط و ارتقای سطح آمادگی رزمی کارکنان تأکید کرد و اظهار کرد: روحیه جهادی و ایمان راسخ، رمز پیروزی فرزندان ملت در برابر هر تهدید دشمن است.