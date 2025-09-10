به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ پاسدار تقیان افزود: در این طرح ۱۰ سری جهیزیه شامل فرش، یخچال، گاز، لباسشویی و سرویس هفت‌تکه، هر سری به ارزش ۶۵ میلیون تومان، به زوج‌های نیازمند اهدا شد.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ سری سیسمونی به ارزش ۱۰ میلیون تومان و ۴۵۰ بسته نوشت‌افزار به ارزش یک میلیون تومان برای هر بسته، در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گرفت.

فرمانده سپاه شهرستان بیضا تصریح کرد: این اقلام با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی سپاه، گروه جهادی رضوان و کانون رضویان شهرستان بیضاء تهیه و با حفظ کرامت، به خانواده‌های هدف تحویل داده شد.

در این مراسم، سردار گزنی جانشین قرارگاه امنیتی امام علی (ع) بسیج شهرستان بیضا نیز گفت: این اقدام یک کار جهادی واقعی است که علاوه بر رفع نیاز خانواده‌های محروم، موجب همدلی و انسجام اجتماعی می‌شود و مشارکت‌کنندگان در این طرح از اجر معنوی و اخروی بهره‌مند خواهند شد.