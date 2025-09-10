پخش زنده
همزمان با ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه، شمار کلی شهدای این منطقه از ابتدای جنگ تاکنون به ۶۴ هزار و ۶۵۶ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ نفر در این منطقه شهید و ۱۸۴ نفر مجروح شدند.
۱۲ نفر از این شهدا در مراکز توزیع کمکها به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر نیز مجروح شدند و شمار کلی شهدای موسم به «لقمه نان» به ۲ هزار و ۴۵۶ نفر و شمار مجروحان به بیش از ۱۷هزار و ۸۶۱ نفر رسید.
در ۲۴ ساعت گذشته همچنین ۵ نفر از جمله یک کودک به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه شهید شدند و شمار کلی شهدای گرسنگی به ۴۰۴ نفر رسید که ۱۴۱ نفر از آنها کودک هستند.
از زمان آغاز مرحله جدید تجاوزها به غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۲ هزار و ۹۸ نفر شهید و ۵۱ هزار و ۴۶۲ نفر مجروح شده اند.
با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۴هزار و ۶۵۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۵۰۳ نفر رسید.
این درحالی است که اخیرا جنگندهها و بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی با اجرای سلسله حملات هوایی و زمینی، چندین منطقه مسکونی در شهر غزه از جمله برج الرویا را هدف قرار دادند.
در همین حال شبکه الاقصی گزارش داد که جنگندههای ارتش رژیم اسرائیل با شلیک چندین موشک برج الرؤیا را در محله تل الهوا، در جنوبغرب شهر غزه، هدف قرار دادند.
تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این برج مسکونی در پی حملات به طور کامل ویران شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه سیاستهای جنگی خود، بار دیگر برجهای مسکونی شهر غزه را هدف قرار داده است؛ اقدامی که نهادهای رسمی و حقوقی فلسطین آن را مصداق بارز کوچ اجباری، نقض آشکار حقوق بینالملل و بخشی از روندی سازمانیافته برای خالیکردن شهر از ساکنانش میدانند.