مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: تعرض به تمامیت ارضی قطر با انجام ترور توسط صهیونیست‌ها، عبرتی است برای آنهایی که امنیت و توسعه‌شان را در پیمان ابراهیم و کریدور آیمک جست‌و‌جو می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: بیش از ۴ دهه است ایران هشدار می‌دهد، سگ هار منطقه برایش فرقی ندارد که به چه کشوری حمله کند.

داستان تعرض به تمامیت ارضی قطر با اجرای ترور توسط صهیونیست‌ها، عبرتی است برای آنهایی که امنیت و توسعه‌شان را در پیمان ابراهیم و کریدور آیمک جست‌و‌جو می‌کنند.