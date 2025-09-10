پخش زنده
در دیدار سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان با سرپرست وزارت جوانان و ورزش نخجوان ، بر توسعه همکاریهای دو طرف در حوزه ورزش تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرکنسول کشورمان در جمهوری خود مختار نخجوان با سرپرست وزارت جوانان و ورزش جمهوری خود مختار نخجوان دیدار کرد.
در این دیدار طرفین با تشریح ظرفیتهای دوجانبه در حوزه ورزش ، در مورد زمینههای همکاری مشترک در این حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
منصوری در این دیدار با تبریک میلاد پیامبر اسلام و مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه اعلام یکسال آینده بعنوان هزار و پانزدهمین سال میلاد رسول گرامی اسلام برنامه ریزی و تدارک برنامههای مختلف شامل رویدادهای ورزشی را به مقام نخجوانی منتقل کرد .
در این دیدار سرکنسول کشورمان با اشاره به جمعیت روستایی و عشایر ساکن در نخجوان و فعال بودن فدراسیون ورزش روستایی، عشایر و بازیهای بومی محلی در ایران به تشریح زمینههای همکاری مشترک در این زمینه پرداخت.
منصوری در این دیدار به موافقتنامه همکاری ورزشی دوجانبه در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۷ و موافقتنامههای امضا شده در جریان سفر اخیر رئیس جمهور ایران به باکو اشاره و بر مهیا بودن زمینه همکاری های ورزشی نخجوان با استانهای همجوار تاکید کرد.
وزیر جوانان و ورزش جمهوری خود مختار نخجوان هم در این دیدار با اشاره به سابقه درخشان و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشتی، وزنه برداری و تکواندو در زمینه توسعه همکاریها در این حوزههای ورزشی ابراز تمایل کرد.
میر مجید سیداف در این دیدار از عملکرد بسیار موفق آقای صمدی اکبری سرمربی ایرانی تیم والیبال نخجوان تقدیر و تشکر کرد.