۴ هزار کامیون و کشنده که بیش از یک سال است در مرز ایران و ترکیه بلاتکلیف مانده بودند، تعیین تکلیف شدند.

به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، حدود چهار هزار دستگاه کامیون و کشنده که بیش از یک سال است در مرز ایران و ترکیه بلاتکلیف مانده بودند، با مصوبه جدید هیئت وزیران و ابلاغ سازمان توسعه تجارت به گمرک، امید تازه‌ای برای تعیین تکلیف یافته‌اند.

از این تعداد، نزدیک به دو هزار دستگاه در خاک ترکیه متوقف بودند. براساس آخرین توافق میان رؤسای گمرک ایران و ترکیه، مقرر شده حداکثر تا ۲۰ شهریور، وضع این دو هزار کامیون و کشنده موجود در ترکیه مشخص شود.