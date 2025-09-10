به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از قرعه‌کشی و سیدبندی مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان در جاکارتا اندونزی، تکلیف رقبای جودوکاهای کشورمان مشخص شد.

در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم، ابوالفضل نظری در نخستین مبارزه به مصاف حریف قرقیزستان خواهد رفت.

در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، یاسین پرهیزگار در دور اول قرعه استراحت دارد و در دومین دیدار باید با حریفی از عربستان یا هنگ کنگ به روی تاتامی رود. ⁩

در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم، سبحان حکیمی در نخستین مسابقه خود باید مقابل حریفی از هند صف آرایی کند.

امیرحسین نظری جود‌وکای وزن منفی ۹۰ کیلوگرم نیز در این مسابقات باید در اولین مسابقه با حریفی از کره جنوبی به رقابت بپردازد.

در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم، تیم جودو نوجوانان ایران در این دوره از مسابقات دو نماینده دارد. علی اصغر ملک زاده در اولین مسابقه باید مقابل حریفی از کویت به روی تاتامی برود و محمدپوریا بنائیان که در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو شده است، در اولین مسابقه خود با برنده کره جنوبی و قزاقستان مسابقه می دهد.

در بخش بانوان؛ سمیرا خاک خواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم در اولین مسابقه‌اش باید مقابل حریف اردنی خود به رقابت بپردازد.

مسابقات جودو قهرمانی آسیا با حضور ۱۹۹ جودوکا از بیست کشور آسیایی برگزار می شود، جودوکاهای نوجوان ایران ۲۰ و ۲۱ شهریور به رقابت می پردازند.