امام جمعه همدان گفت: خدمت به نیازمندان، افتخار و توفیقی برای همه مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی در آیین اجرای پویش مهر ماندگار،با اشاره به توزیع ۴هزار بسته کیف و لوازم تحریر بین دانش‌آموزان نیازمند، اظهار داشت: باید از همه مردم و خیرینی که اهل سخاوت هستند و در این اقدام خیر شرکت کردند، قدردانی کرد.

وی افزود: در استان همدان باید ضمن معرفی مجموعه‌های خیریه فعال، از آنها تقدیر و حمایت شود.

امام جمعه همدان، با اشاره به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید هستم، گفت: خیرین بدانند در آستانه سال تحصیلی، بچه‌هایی که قرار است آینده ما را بسازند، باید حمایت شوند و امیدواریم هیچ دانش‌آموزی دغدغه‌ای به جز تحصیل و کسب علم نداشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم خدمت رسانی به خانواده‌های نیازمند، ابراز کرد: خدمت به نیازمندان، افتخار و توفیقی برای همه مسئولان است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان، با بیان اینکه سربلندی و افتخار مسئولان، در گرو خدمت به مردم است، اظهار کرد: استان همدان اهل خیر زیاد دارد و از سابق نیز مردم این دیار اهل خیر بوده و هستند و امروز نیز باید با توان بیشتر این مسیر را ادامه دهیم.