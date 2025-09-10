قاچاقچی چوب و ضارب مامور منابع طبیعی آمل در مسیر ترفندی فریبکارانه، به دام قانون افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: دو روز پیش ماموران منابع طبیعی شهرستان آمل، یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های جنگلی قاچاق را توقیف کردند که متهم از قاچاقچیان حرفه‌ای چوب، روز بعد به همراه دو تن از بستگان نزدیک خود به ضرب و جرح یکی از مأموران منابع طبیعی اقدام کرد.

علی باقری جامخانه افزود: بلافاصله با هماهنگی‌های صورت گرفته و حسب دستور دادستان شهرستان آمل، چندین گروه عملیاتی از منابع طبیعی استان و شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند و با بهره گیری از شبکه‌های اطلاعاتی محلی، به صورت نامحسوس پیگیری و ردیابی متهمان را در مناطق آلوده شهرستان آغاز کردند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از احساس خطر دستگیری، با اقدام به خود زنی به منظور دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند، تصریح کرد: با هماهنگی دادستان شهرستان و با حضور عوامل انتظامی در بیمارستان متهم تحت مراقبت قرار گرفت و پس از ترخیص پزشکی، متهم اصلی بلافاصله بازداشت و برای ادامه مراحل قانونی در اختیار مراجع انتظامی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خاطرنشان کرد: اقدام مشترک و سریع ماموران منابع طبیعی، دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان آمل را نمونه‌ای از همکاری موثر در مقابله با جرائم منابع طبیعی و قاچاق چوب در استان عنوان کرد.