مدیر موزه وقف همدان از ثبت ملی یکی از آثار فاخر این مجموعه خبر داد و گفت: نسخه نفیس «حبیب‌السیر» امسال به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خسرو محمدی با اشاره به اینکه امسال دو اثر در موزه وقف همدان به ثبت ملی رسید، اظهار داشت: نسخه خطی و وقفی «تاریخ حبیب‌السیر» به ثبت ملی رسید.

وی افزود: این اثر نفیس متعلق به دوره صفوی و از مجموعه کتابخانه وقفی واقف بزرگ استان مرحوم بهاءالملک است.

مدیر موزه وقف همدان با اشاره به اینکه ویژگی اصلی این نسخه، جلد نفیس و تذهیب‌های زیبای آن است، یادآور شد: جلد کتاب دارای ترنجی در وسط بوده که زمینه آن با رنگ گل‌بهی تزیین شده و تذهیب‌های آن از نمونه‌های برجسته و شاخص هنر تذهیب دوره صفوی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: کتاب «حبیب‌السیر فی اخبار افراد البشر» نوشته غیاث‌الدین خواندمیر (۸۸۰–۹۴۱ ق) اثری به زبان فارسی در تاریخ عمومی جهان است که از پیشدادیان آغاز شده و به حوادث پایان عمر شاه اسماعیل صفوی ختم می‌شود و در انتهای آن نیز مباحثی درباره کرامات سادات و عجایب عالم ذکر شده است.

محمدی اظهار کرد: این نسخه ارزشمند پس از گذراندن مراحل قانونی در سال گذشته، امسال به ثبت ملی رسید.