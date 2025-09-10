پخش زنده
امروز: -
در اردوی یک روزه جهادگران سلامت به بیش از ۴۵۰ نفر از ساکنان محله جوی آباد شهرستان خمینیشهر خدمت رسانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خمینیشهر گفت: در این اردوی یکروزه، گروه پزشکی شامل متخصص داخلی، مغز و اعصاب، اطفال، کارشناس مامایی، مشاوره، پزشک عمومی، ارتوپدی، خدمات پرستاری و زخم، طب سنتی و داروخانه خدمات رایگان به مراجعان ارائه دادند.
سرهنگ دوم پاسدار حمید منتظری افزود: برنامه ویزیت رایگان در دیگر مناطق شهرستان خمینیشهر نیز در دستور کار قرار گرفته و با استقرار تیم سلامت مردم میتوانند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان بهرهمند شوند.
وی گفت: این اردوی جهادی با همکاری حوزههای مقاومت بسیج حضرت زینب (س) وحزب الله، کانون بسیج جامعه پزشکی، تیم جهادی شهید محمد براتی و تیم جهادی شهید همت و باهدف ارائه خدمات تخصصی، بهداشتی درمانی، ارتقای سطح سلامت عمومی، تسهیل در دسترسی مردم به خدمات درمانی، غربالگری رایگان و افزایش آگاهیهای بهداشتی به مردم منطقه جوی آباد در مدرسه شهید مجبوری برگزار شد.