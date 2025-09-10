پخش زنده
در آیینی از ۴۵ پزشک شهرستان برخوار تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه بهداشت بهداشت و درمان شهرستان برخوار گفت: پزشکان با علم، اخلاق و فداکاری، چراغ امید در دل بیماران و مردم هستند.
حسن کمالی در آیین تجلیل از پزشکان شهرستان برخوار افزود: پزشکان، در سختترین شرایط، از جمله دوران جنگ تحمیلی، همهگیری کرونا و حوادث محتلف با جانفشانی در کنار مردم ایستادند.
وی گفت: تجلیل از پزشکان، فرصتی برای پاسداشت انسانهایی است که با دستان شفابخش خود، نهتنها درد جسم را درمان میکنند، بلکه مرهمی بر زخمهای روح جامعه هستند.
رضا علی معصومی فرماندار برخوار در این آیین گفت: در حال حاضر ۴۵ پزشک در ۱۷ مرکز سلامت و پایگاه بهداشتی و درمانی شهرستان برخواردر بخشهای چشم پزشکی، مامایی، عمومی و غربالگری فعالیت میکنند.