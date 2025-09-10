با اعلام خبر عفو معیاری هفدهم ربیع الاول که شامل جمع کثیری از محکومان می‌شود برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد افراد مشمول این عفو از جمله امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو مطرح شده است که بررسی پرونده این فرد نشان می‌دهد که عفو وی از حکم اعدام غیر از عفو معیاری اعلام شده اخیر بوده است.

در عفو معیاری اخیر که با پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت رهبر معظم انقلاب انجام شده است جرائم مستوجب مجازات حدی مستثنی شده‌اند و معیار‌های عفو اخیر شامل محکومانی که جرائم آنها مستوجب مجازات حد است، نمی‌شود.

در مورد تتلو ذکر این نکته ضروری است که همانطور که قبلا اعلام شده بررسی پرونده او و مسیر عفو وی از حکم اعدامی که دارد مسیری غیر از عفو معیاری اخیر است.

پیش از این هم جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضع پرونده تتلو در جمع خبرنگاران گفته بود: با توجه به احراز توبه این فرد نزد دادگاه، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ به حوزه ریاست قوه قضاییه فرستاده شده و آنجا در فرآیند بررسی قرار دارد و اگر ریاست قوه قضاییه این مسئله را پذیرفت، مراتب درخواست عفو برای فرد را از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند.

نکته اینکه در عفو معیاری اخیر محکومانی که جرائم مستوجب مجازات حدی مرتکب شده‌اند در فهرست افراد مشمول عفو قرار نگرفته‌اند و مسیر عفو تتلو غیر از عفو اخیر خواهد بود.