پیکر فرد جان باخته با هویت نامعلوم در پی سقوط از صخره، از ارتفاعات قینرجه تکاب به پایین دست کوهستان انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۴؛ گزارشی مبنی بر سقوط از ارتفاع و فوت یک نفر با هویت نامعلوم در ارتفاعات قینرجه شهرستان تکاب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران جمعیت هلال احمر شعبه تکاب پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی نجاتگران پس از جست‌و‌جو و صعود در مسیر کوهستانی و دسترسی به مصدوم جان باخته، فرد فوتی را به پایین دست کوهستان انتقال و تحویل عوامل ذی صلاح حاضر در محل دادند.