سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای شدیداللحن با محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به دوحه، پایتخت قطر، تاکید کرد که این حمله، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از تقریب، سازمان همکاری اسلامی تجاوز روز گذشته رژیم صهیونیستی به دوحه، پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد و هنجار‌های بین‌المللی دانست.

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد : این حمله امنیت و ثبات منطقه را تهدید و صلح بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است: سازمان همکاری اسلامی، بر اساس منشور خود و قطعنامه‌های اجلاس سران کشور‌های اسلامی و شورای وزیران امور خارجه، هرگونه حمله به حاکمیت و امنیت هر کشور عضو را قاطعانه رد می‌کند.

سازمان همکاری اسلامی همچنین همبستگی کامل خود را با کشور قطر ابراز و از امنیت، تمامیت ارضی، ثبات و ایمنی شهروندان و ساکنان قطر حمایت کرد.

این سازمان بار دیگر از جامعه بین‌المللی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد: با وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات خطرناک و مداوم خود در منطقه و پایبندی به احترام به قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی، مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.