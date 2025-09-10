معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: گفتمان دولت چهاردهم و اصل وفاق و انسجام ضرورتی برای عبور از چالش‌ها و مشکلات در شرایط موجود کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی روز چهارشنبه در نشست با اعضای حزب ندای ایرانیان شعبه استان همدان بیان کرد: از احزاب و طیف‌ها با سلایق مختلف انتظار می‌رود با کنشگری موثر خود در روند حل مشکلات و تمشیت فضای سیاسی و اجتماعی کمک کنند.

وی با تاکید بر کنشگری انسجام‌بخش و وفاق‌آفرین احزاب و گروه‌های سیاسی در استان همدان افزود: نقش‌آفرینی تشکل‌های سیاسی در تحقق گفتمان وفاق ملی و انسجام اجتماعی ضرورت دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد اعم از احزاب و سمن‌ها به‌عنوان جلوه‌های حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی جامعه در فرایند امور جامعه، نقش اثرگذار و بی‌بدیلی در کنشگری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دارند و در واقع امر، تشکل‌ها بازوان مشورتی و تخصصی برای مجموعه‌های تصمیم‌گیر محسوب می‌شوند.

امرایی به سابقه حقوقی و رویکرد‌های اجرایی در فرایند فعالیت احزاب در کشورمان به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و تبیینی، همگرایی و وفاق‌آفرینی، تربیت کادر حرفه‌ای و مسوولیت‌پذیر اشاره کرد.

وی با اشاره به تعامل و هم‌افزایی احزاب و گروه‌های سیاسی از سلایق مختلف در دوره جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه از رویکرد حمایتی و انسجام‌بخش این تشکل‌ها در تثبیت فضای همدلی و همگرایی در دوره تهاجم اخیر قدردانی کرد.

این نشست ادامه رویکرد تعاملی و وفاق‌آفرین استانداری همدان با احزاب و گروه‌های سیاسی فعال در استان بود.

در این دیدار که با حضور یزدان آزرمی مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و همچنین مسئول شعبه استانی و تعدادی از اعضای حزب ندای ایرانیان برگزار شد اعضای حزب ندا نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.