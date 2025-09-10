انحراف از جاده و سقوط به درّه تیگو۷ در محور اشنویه به ارومیه ۳ مصدوم برجای گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت : گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و سقوط به درّه یک دستگاه خودروی سواری تیگو۷ در محور اشنویه به ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات عین الروم شهرستان اشنویه به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۳ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.