با حضور استاندار آذربایجانغربی روند عملیات اجرایی قطعه چهارم محور سهراهی ایواوغلی تا دروازه ورودی منطقه آزاد ماکو ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی از روند عملیات اجرایی قطعه چهارم محور سهراهی ایواوغلی تا دروازه (گیت) ورودی منطقه آزاد ماکو از نزدیک بازدید کرد.
عملیات اجرایی محور سهراهی ایواوغلی تا ورودی منطقه آزاد ماکو در ۳ قطعه در دست اجرا بوده و عملیات اجرایی قطعه چهارم نیز از ماه گذشته آغاز شده است. طول کلی طرح ۵۱ کیلومتر است که پیش بینی میشود تا سال ۱۴۰۵ به اتمام رسیده و زیر بار (آمد و شد)ترافیک میرود.
قطعه چهارم از محور سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، حدود ۱۰ کیلومتر بوده و بیش از ۴ هزار میلیارد ریال برای این قطعه اعتبار پیشبینی شده است.