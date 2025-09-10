پخش زنده
جشن میلاد با حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام گراش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام بخشایشپور امام جمعه گراش گفت: همانند سالهای گذشته، پس از برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در شهرستانهای جنوبی فارس، این مراسم در گراش با حضور فرمانداران و علمای اهل سنت و تشیع شهرستانهای لارستان، خنج، اوز و جویم برگزار شد.
در این آیین، یعقوب میرزایی فرماندار شهرستان گراش با اشاره به اهمیت وحدت اسلامی، اظهار داشت: وحدت را میتوان در تفسیر «خلق عظیم» پیامبر اسلام (ص) به جهانیان معرفی کرد.
او افزود: شیعه و سنی در جنوب فارس، برادرانه و در کنار یکدیگر زندگی میکنند و این همزیستی، نمادی از انسجام امت اسلامی است.