به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ امام جمعه هرمز در این مراسم گفت: رمز پیروزی امت اسلامی در برابر ظلم و استکبار، تمسک به سیره پیامبر اکرم (ص) و تقویت همبستگی است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستا خیز افزود: وحدت از دیرباز در هرمز نقش ایفا کرده و زمینه‌ساز امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و شعار محوری هفته وحدت در پرتو عشق به احمد (ص)، اتحاد ملت، وحدت امت است.

امام جمعه اهل سنت در هرمز هم در این همایش، وحدت را یک ضرورت شرعی و راهبردی خواند و گفت: وحدت نباید تنها در شعار بماند، بلکه باید در رفتار و عملکرد مسلمانان تجلی یابد.

شیخ عبدالوهاب گلزاری با اشاره به خشونت‌ها و کشتار در برخی کشور‌های اسلامی تأکید کرد که دشمنان در تلاش‌اند با ایجاد شکاف میان مسلمانان، امت اسلام را تضعیف کنند.