جشنواره سه روزه شهرستان چادگان تا ۲۱ شهریور ماه در مجتمع فرهنگی شهرداری چادگان برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان حسین بهرامی شهردار چادگان با اشاره به استقبال بسیاری از هموطنان از این جشن خبر داد و گفت: گرامیداشت جایگاه والای پیامبر اکرم (ص) و نشاط افزایی اجتماعی مهمترین اهداف این جشنواره هستند.
محمد علیقلیان دبیر این جشنواره نیز از برگزاری نمایشگاه اقوام ایرانی؛ همایش خودروهای کلاسیک غرفههای غذاهای سنتی و بومی و نمایش هنرمندان نامی کشور خبر داد و تاکید کرد: ارتقای زیرساختهای گردشگری با برگزاری رویدادهای فرهنگی اجتماعی با رویکردهای نشاط اجتماعی است.