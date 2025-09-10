به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان لنجان گفت: این بسته‌ها شامل کیف مدرسه به همراه نوشت افزار، به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال تهیه شده است.

حجت الاسلام احمد کمالی افزود: بسته‌های نوشت افزار تهیه شده بین سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع شد.

وی گفت: علاوه بر کیف و نوشت افزار برای برخی از دانش آموزان زیر پوشش انجمن، هزینه لباس فرم مدارس نیز پرداخت شد.

رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان لنجان با بیان اینکه مسائل فرهنگی و آموزشی خانواده‌های زندانیان در دستور کار انجمن حمایت از خانواده زندانیان لنجان قرار دارد گفت: هدف از کمک به دانش‌آموزان خانواده‌های بی بضاعت زندانیان این است که آنها بتوانند در شرایط خوب و آبرومندانه از نعمت سواد آموزی بهره‌مند شوند و حضور نداشتن سرپرست خانواده در بین خانواده مانع از تحصیل آنها نشود.