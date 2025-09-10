استقبال مردم از جشنواره پنج قوم بویین میاندشت
جشنواره پنج قوم بویین میاندشت در حاشیه سد و درمحل اردوگاه گردشگری روستای آغچه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ، این جشنواره با هدف معرفی توانمندیهای اقوام وروستائیان بویین میاندشت در حاشیه سد ودرارودگاه گردشگری روستای آغچه برگزارشد.
اجرای برنامههای شاد وزنده ازجمله مولودی خوانی وموسیقی محلی از برنامههای شاخص جشنواره بود.
درحاشیه جشنواره نمایشگاه وبازارچه محلی هم راه اندازی شده بود که اقوام و روستائیان بویین میاندشت محصولات باغی وکشاورزی، صنایع دستی، عسل، گیاهان دارویی وهمچنین غذاهای بومی محلی را به نمایش گذاشتند.
