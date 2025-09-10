نجف آباد رتبه اول استان اصفهان را در تولید عسل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد در حاشیه برپایی جشنواره عسل گفت: ۳۴۱ هزار کلونی زنبور عسل در شهرستان نجف آباد وجود دارد که ۲۴۰۰ بهره بردار در دو تعاونی در این زمینه فعالیت دارند.

همت علی انصاری افزود: سالانه ۳۴ هزار تن در شهرستان نجف آباد تولید می‌شود که ۲۰ درصد ان به کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر میشود

وی افزود این جشنواره تا ۲۸ شهریور در پارک لاله شهرستان نجف اباد در معرض علاقه‌مندان برپاست.