بیش از ۵۳۰ پرونده واحد‌های صنعتی نجف آباد برای رفع مشکلات به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ارجاع داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ صادق کرمی سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان در میز خدمت صنایع در شهرستان نجف آباد گفت: در ۶ جلسه میز خدمت تا امروز با حضور لطفی زاده مشاور وزیر صمت تا امروز ۵۳۰ پرونده به این اداره ارجاع داده شده که ۳۱۲ پرونده رفع مشکل شده است.

وی افزود: یک سوم صنایع استان در شهرستان نجف آباد است که بیش از ۱۸۰۰ واحد صنعتی در ۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت دارند.