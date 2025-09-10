فرماندار رومشکان با اشاره به آغاز عملیات مرحله دوم آبرسانی مجتمع تنگ بره رومشکان با اعتبار بیش از ۷۰ میلیارد ریال گفت: با اتمام این طرح ۳ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرماندار رومشکان گفت: مرحله دوم طرح آبرسانی مجتمع تنگ بره شهرستان رومشکان شامل ۵۵۰۰ متر لوله گذاری با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن از ۳۰ مرداد آغاز شده است.

حسین ابراهیمی، ارزش ریالی این طرح را بیش از ۷۰ میلیارد ریال اعلام و پیش‌بینی کرد که اجرای آن با تلاش گروه‌های جهادی حدود یک ماه به طول خواهد انجامید.

به گفته فرماندار رومشکان، با تکمیل مرحله دوم این طرح، بیش از ۸ روستای شهرستان رومشکان با جمعیتی بیش از سه هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند می‌شوند.