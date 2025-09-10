پخش زنده
آیین افتتاحیه میدان پویا امروز با حضور دانشآموزان، خانوادهها و مسئولان در میمه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش و پرورش منطقه میمه گفت: این طرح در قالب چهار قطب شامل قطب نخست در شهر میمه، قطب دوم در شهر وزوان و روستای ونداده، قطب سوم در روستاهای ازان و زیادآباد و قطب چهارم در شهر لای بید ویژه مدارس این شهر و روستاهای حسنرباط و موته برنامهریزی شده است.
محمد دهقان افزود: میدان پویا برای بیش از ۱۶۰۰ دانش آموز در بیش از ۱۰ رشته ورزشی شامل دارت، نشانهروی با پا، کاتا شیتوریو، اسکیت، کورنهول و رشتههای مهارتی و آمادگی جسمانی با هدف تقویت ارتباط میان خانواده و مدرسه و ایجاد نشاط اجتماعی در میان دانشآموزان طراحی و اجرا شده است.