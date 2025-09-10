به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با راه‌اندازی قرارگاه نظارتی سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور و شکل‌گیری آن در آذربایجان‌غربی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این استان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

مدیرکل بازرسی آذربایجان‌غربی در این خصوص اظهار داشت: هدف نهایی این قرارگاه، پشتیبانی مؤثر از فعالان اقتصادی، ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری و مطالبه جدی از دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق شعار سال است.

محبوبی افزود: در پنج ماه نخست امسال، مشکلات ۲۸ واحد تولیدی استان که بیش از دو هزار فرصت شغلی را در خود جای داده‌اند، با بازدیدها، جلسات کارشناسی و پیگیری‌های مستمر این قرارگاه شناسایی و برای تداوم فعالیت یا احیای آنها اقدامات مؤثری انجام شده است.

از جمله فعالیت‌های شاخص این قرارگاه می‌توان به پیگیری تأمین برق فاز توسعه نساجی خوی، رفع مشکلات برق و آب شهرک کشاورزی مهلذان، حل معضل بدهی شرکت شلر مهاباد به بانک کشاورزی و بازگرداندن آن به چرخه تولید اشاره کرد. همچنین تأمین سوخت ژنراتور‌های شرکت ترش نارین و ترخیص ۷۲۰ تن محصولات رسوبی در گمرک از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان بوده است.

قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری برای تولید با رویکردی جهادی و امیدآفرین، تلاش دارد با رصد دقیق، نظارت هوشمندانه و همراهی مؤثر با تولیدکنندگان، زمینه رشد پایدار اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.