به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اسامی ۱۲ بازیکن اعزامی تیم بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران به رقابت‌های جام آسیا دیویژن B مالزی اعلام شد.

اسامی بازیکنان اعزامی به شرح زیر است:

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن اله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی خواهند کرد. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

دختران ایران در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه هستند. در گروه B نیز تیم‌های اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و تونگا حضور دارند.

برنامه ملی‌پوشان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۲۲ شهریور:

ایران - هند ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران

یکشنبه ۲۳ شهریور:

ایران - ساموا ساعت ۷ صبح به وقت ایران

دوشنبه ۲۴ شهریور:

ایران - ازبکستان ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران

رقابت‌های جام آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور ۸ تیم ۲۲ تا ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شود. تیم قهرمان این رقابت‌ها، مجوز حضور در رقابت‌های جام آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست می آورد.

ملی‌پوشان کشورمان با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در جام آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.