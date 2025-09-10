۲۶ میلیارد ریال جریمه برای قاچاقچیان چوب در دنا
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت:قاچاقچیان چوب درختان جنگلی در شهرستان دنا ۲۶ میلیارد ریال جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
سرهنگ ابراهیم جانینسب افزود: با همکاری شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دنا ، برای متخلفان قاچاق چوب درختان جنگلی در ۲ فقره پرونده به اتهام مباشرت در حمل چوب حاصل از درختان جنگلی بدون اخذ پروانه از مراجع مرتبط جریمه سنگین تعیین شده است.
وی بیان داشت: متهمان این پروندهها قصد بهرهبرداری غیرقانونی از چوب درختان جنگلی به میزان ۲هزار و ۱۰۰و یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم را داشتند.
جانینسب تصریح کرد: متهمان این پروندهها به استناد ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،به پرداخت جریمه به میزان ۱۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال و ۱۴ میلیارد و ۷۸۸ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.
وی از همه شهروندان طبیعتدوست خواست تا با گزارشهای خود به سامانه های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی، یاریگر مسوولان در حفظ میراث طبیعی کهگیلویه و بویراحمد باشند.