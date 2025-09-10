حزب موتلفه‌اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت نه جنگ و نه صلح تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، از حزب موتلفه اسلامی؛ حزب موتلفه اسلامی در راستای سخنان مقام معظم رهبری در جمع دولتمردان؛ در بیانیه‌ای سخنان مقام معظم رهبری را گره‌گشا و غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت “نه جنگ و نه صلح” دانست؛ و از دولت محترم خواستار پیگیری مستمر تصمیمات تا حصول نتایج مطلوب شد؛ آنها را به تقویت تولید ملی، حل معضل مسکن، پرهیز از اسراف در دستگاه‌های دولتی و تبیین نقاط قوت واقعی کشور برای ایجاد امید در دل‌ها فراخواند. متن بیانیه شرح ذیل است:

ملت شریف ایران

در این روزگار پرآشوب که امواج توطئه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران بر پیکره جامعه‌ما می‌تازند، رهنمود‌های گره‌گشای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی)، همچون چراغی فروزان، مسیر خدمت‌رسانی را روشن ساخته است. معظم له در دیدار با اعضای محترم هیئت دولت و رئیس جمهور پرتلاش بر لزوم تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی و توجه ویژه به معیشت مردم تأکید فرمودند. این کلام حکیمانه، نه تنها یادآور مسئولیت سنگین خدمتگزاران نظام، بلکه دعوتی همگانی برای همدلی و هم‌افزایی در جهت رفع دغدغه‌های روزمره جامعه محسوب می‌شود. حزب موتلفه اسلامی ضمن سپاسگزاری از این رهنمود‌های ارزشمند، آنها را چراغ فروزان مسیر عبور از مشکلات می‌داند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر غلبه فضای کار، تلاش و امید بر حالت “نه جنگ و نه صلح” تأکید داشته‌اند و دولت محترم را به پیگیری مستمر تصمیمات تا حصول نتایج مطلوب، تقویت تولید ملی، حل معضل مسکن، پرهیز از اسراف در دستگاه‌های دولتی و تبیین نقاط قوت واقعی کشور برای ایجاد امید در دل‌ها فراخوانده‌اند. این فرمایشات نشان‌دهنده عمق دغدغه و توجه ایشان به رفاه و آرامش ملت شریف ایران است. حزب موتلفه اسلامی ضمن قدردانی از این هدایت‌های پدرانه، مطالبه‌گر گام‌های عملی جدی‌تر و قاطع‌تر در این زمینه است.

از این رو، انتظار می‌رود دولت خدمتگزار با بهره‌گیری از فرصت موجود، گام‌های عملی و ملموسی در جهت تحقق این رهنمود‌ها بردارد و نظارت دقیق بر بازار، حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای کنترل تورم و گرانی را در دستور کار فوری خود قرار دهد. برخی پیشنهادات اجرایی در این خصوص عبارتند از:

-عملیاتی کردن سریع کالابرگ الکترونیکی برای ده قلم کالای اساسی

- احیای واحد‌های تولیدی و تثبیت امنیت انرژی

- کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری و حذف دستگاه‌های موازی

- پایان دادن به ریخت و پاش‌های اداری و سفر‌های پرهزینه

- اتکا به توان داخلی و مدیریت جهادی

- روایتگری از قدرت و ظرفیت‌های واقعی کشور

- ایجاد جبهه واحد کشور‌های اسلامی علیه رژیم صهیونیستی با اولویت‌دهی به این موضوع در دستگاه دیپلماسی

- بازطراحی ساختار بودجه

- انضباط بانکی و مالیاتی

- شفافیت در تصمیم‌گیری و پیگیری مداوم مصوبات تا سطوح اجرایی

- نگاه عزت‌محور به سیاست خارجی

- اصلاح ساختار اقتصادی و مقابله با اسراف

- افزایش روحیه، انگیزه و یکپارچگی ملت برای ارتقاء عزت و قدرت ملی

- بهره‌گیری از انسجام ملی و همدلی موجود برای پیشبرد کار‌های بزرگ

در پایان، حزب موتلفه اسلامی بیانات رهبر معظم انقلاب را منشور عمل دولت چهاردهم می‌داند و ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر پایبندی به منویات مقام معظم رهبری، از همه مسئولین می‌خواهد که با روحیه جهادی و دلسوزانه در مسیر تحقق عدالت، پیشرفت و عزت ملی گام بردارند. امید است با توکل بر خداوند متعال و همت جمعی، تبلور مطلق مفهوم " ایران سرافراز "را در این پیچ تاریخی و تعیین کننده شاهد باشیم.