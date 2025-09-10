در آستانه روز ملی سینما؛ مراسم اهدای درجه یک هنری به مجتبی راعی، فیلمساز پیشکسوت سینما در سازمان سینمایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،در آستانه روز ملی سینما؛ سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبان مراسم اهدای درجه یک هنری به مجتبی راعی، فیلمساز پیشکسوت سینما بود.

حاضرین مراسم اغلب از پیشکسوتان و قدیمی های سینما بودند؛ از حسین زند باف تدوینگر باسابقه تا حسین محجوب ، بازیگر پیشکسوت و محمود پاک نیت.

حسین زند باف،تدوینگر با اشاره به اینکه مجتبی راعی صرفا یک فیلمساز نبوده و مدرس واقعی است، گفت: من زیاد اهل صحبت نیستم؛ سعی میکنم در کارم «تدوین» حرف اصلی ام را بازگو کنم.اما باید بگویم که مجتبی راعی با تیمی که کار می کند؛همراه و همدل است.

محمود پاک نیست، بازیگر پیشکسوت تجربه بالای مجتبی راعی را به عنوان رکن مهم فیلمسازی او بیان کرد و یادآور شد: من نزدیک به هشت پروژه با او کار کردم و معتقدم که علاوه بر انتقال تجربیاتی که راعی به عنوان فیلمساز به دیگران منتقل می کند. نگاه جامع نگری او حائز اهمیت است.

رائد فریدزاده ،رئیس سازمان سینمایی نیز در پایان با تاکید بر اینکه تجلیل از مفاخر سینما جزو دستور کار سازمان محسوب می شود،خاطر نشان کرد: ما همیشه از فیلمسازان بزرگ در سینمای سرزمین خودمان برخی پارامتر و معیارهای مشخصی را برای قدردانی از آنها قرار می دهیم ولی بنظرم مجتبی راعی اگر این معیارها را فاکتور بگیریم؛ او امروز شایسته اهدای گواهینامه درجه یک هنری است.

افتتاح سالن های جدید به اسم مرحوم سیف الله داد و مرحوم مهدی مسعود شاهی از فیلمسازان و مدیران وقت سینمایی به مناسبت روز ملی سینما از جمله برنامه های مراسم بود.