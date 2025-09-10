به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: نخستین تصادف بین پژو ۴۰۵ با کمپرسی در محور پیرانشهر به نقده روی داد و چهار مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات جلدیان هلال احمر شهرستان پیرانشهر پس از اطلاع از وقوع تصادف بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان حادثه را پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال دادند و فوتی حادثه پس از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

محبوبی اظهارکرد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پیکان در محور میاندوآب به مهاباد چهار مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات برده‌رشان شهرستان میاندوآب ابا ز اعزام به محل حادثه مصدومان حادثه را رهاسازی و پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال دادند.