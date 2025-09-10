رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود رونمایی از کتاب «عطر گل چای» در کومله لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، در این مراسم گفت:هدف اصلی از انتشار این آثار، ترویج سیره زندگی شهدا و انتقال تجربه‌های آنان به نسل‌های آینده است.

سردار عباس بایرامی با اشاره به اینکه بخش عمده خاطرات این مجموعه از طریق مصاحبه حضوری با خانواده‌ها و بستگان نزدیک شهدا، به‌ویژه شهدای روستایی، گردآوری شده است افزود: از مجموع ۱۴۸ شهید این بخش، خاطرات ۱۰۰ شهید تکمیل شده و برای ۴۴ شهید دیگر نیز امکان برنامه‌ریزی برای انتشار کتاب‌های مستقل در آینده وجود دارد.

وی همچنین از حضور مستمر گروه‌های پژوهشی در روستا‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها، معلمان و آرشیو‌های موجود خبر داد و گفت: در کنار خاطرات مکتوب، بخشی از مستند‌های «قدسیان» نیز با همکاری صدا و سیما مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با قدردانی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد: بخش بزرگی از خاطرات از زبان مادران، پدران، خواهران و حتی عروس‌ها و داماد‌های شهدا گردآوری شده تا تصویری جامع و مستند از زندگی آنان ارائه شود.

سردار بایرامی همچنین از علاقه‌مندان خواست خاطرات تازه شهدا را در اختیار این سازمان قرار دهند تا در قالب کتاب و مستند تلویزیونی منتشر شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان نیز در این مراسم گفت: دیدن حقیقت، کلید رسیدن به ایمان است و هنر و ادبیات می‌تواند فرهنگ ایثار و شهادت را برای نسل‌های آینده ماندگار سازد.

تقی ربانی، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: شهدا و یاران امام حسین (ع) حقیقت را پیش از شهادت دیده بودند و همین دیدن، ترس از مرگ را از دل آنان زدوده بود.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد: صداوسیما آماده همکاری برای ثبت و بازنمایی این تلاش‌هاست تا نسل‌های آینده نیز با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.

سردار کمیل مطیع‌دوست، از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، نیز در این مراسم گفت:شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای مظلوم امروز در غزه، یمن، سوریه و لبنان، سرمایه‌های ماندگار تاریخ ما هستند که با نثار جان خود راه شکوفایی اسلام را هموار کردند.

وی افزود: کتاب «عطر گل چای» تنها مجموعه‌ای از خاطرات نیست، بلکه روایتی زنده از فرهنگ ایثار و شهادت در خطه گیلان است و این خاطرات چراغ راه نسل امروز و فردای ما خواهد بود.