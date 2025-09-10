پخش زنده
از کتاب «عطر گل چای» با ۴۹۸ خاطره مستند از شهدای بخش کومله، در سالن گردان حمزه سیدالشهدا (ع) کومله رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، در این مراسم گفت:هدف اصلی از انتشار این آثار، ترویج سیره زندگی شهدا و انتقال تجربههای آنان به نسلهای آینده است.
سردار عباس بایرامی با اشاره به اینکه بخش عمده خاطرات این مجموعه از طریق مصاحبه حضوری با خانوادهها و بستگان نزدیک شهدا، بهویژه شهدای روستایی، گردآوری شده است افزود: از مجموع ۱۴۸ شهید این بخش، خاطرات ۱۰۰ شهید تکمیل شده و برای ۴۴ شهید دیگر نیز امکان برنامهریزی برای انتشار کتابهای مستقل در آینده وجود دارد.
وی همچنین از حضور مستمر گروههای پژوهشی در روستاها و بهرهگیری از ظرفیت خانوادهها، معلمان و آرشیوهای موجود خبر داد و گفت: در کنار خاطرات مکتوب، بخشی از مستندهای «قدسیان» نیز با همکاری صدا و سیما مورد استفاده قرار گرفته است.
رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با قدردانی از خانوادههای شهدا تأکید کرد: بخش بزرگی از خاطرات از زبان مادران، پدران، خواهران و حتی عروسها و دامادهای شهدا گردآوری شده تا تصویری جامع و مستند از زندگی آنان ارائه شود.
سردار بایرامی همچنین از علاقهمندان خواست خاطرات تازه شهدا را در اختیار این سازمان قرار دهند تا در قالب کتاب و مستند تلویزیونی منتشر شود.
مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان نیز در این مراسم گفت: دیدن حقیقت، کلید رسیدن به ایمان است و هنر و ادبیات میتواند فرهنگ ایثار و شهادت را برای نسلهای آینده ماندگار سازد.
تقی ربانی، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: شهدا و یاران امام حسین (ع) حقیقت را پیش از شهادت دیده بودند و همین دیدن، ترس از مرگ را از دل آنان زدوده بود.
وی ضمن قدردانی از دستاندرکاران تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس تأکید کرد: صداوسیما آماده همکاری برای ثبت و بازنمایی این تلاشهاست تا نسلهای آینده نیز با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند.
سردار کمیل مطیعدوست، از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، نیز در این مراسم گفت:شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای مظلوم امروز در غزه، یمن، سوریه و لبنان، سرمایههای ماندگار تاریخ ما هستند که با نثار جان خود راه شکوفایی اسلام را هموار کردند.
وی افزود: کتاب «عطر گل چای» تنها مجموعهای از خاطرات نیست، بلکه روایتی زنده از فرهنگ ایثار و شهادت در خطه گیلان است و این خاطرات چراغ راه نسل امروز و فردای ما خواهد بود.