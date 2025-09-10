پخش زنده
مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت (ص) و امام صادق (ع) با حضور زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در سالروز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به همت دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره، جشن باشکوهی در هتلهایی که عمره گزاران ایرانی اقامت دارند، برگزار شد.
در این مراسم که حجت الاسلام والمسلمین نجفی روحانی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری، روحانیان کاروانها و مسئولان عملیات ستاد حج و تیم پزشکی مدینه منوره حضور داشتند حجت الاسلام علیزاده دربارۀ سیره و اخلاق نبوی سخنرانی کرد و حاج آقای طیبی ذاکر اهل بیت به مولودی خوانی کرد.
در پایان این مراسم به زائرانی که هم نام پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) بودند هدایا و یادبودهای معنوی اهدا شد.